В Казахстане начнут страховать от врачебных ошибок

Это стало необходимым из-за большого количества жалоб на качество медицинских услуг, сообщает Первый канал "Евразия".
Разработчики законопроекта о гарантировании профессиональной ответственности медработников считают, что смогут обеспечить защиту интересов как пациентов, так и самих врачей.
В частности, предлагается ввести материальную компенсацию за причиненный ущерб здоровью пациента. Правда, только в том случае, если врачебная ошибка была допущена не намеренно.
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