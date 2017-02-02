Казахстанский лыжник Иван Люфт завоевал золотую медаль Универсиады

Это «золото» стало уже шестым в копилке нашей сборной., передает МИА «Казинформ».

Сегодня прошел финальный старт лыжников в индивидуальном спринте «классикой». Первенствовал в данном виде спорта казахстанец Иван Люфт, «серебро» и «бронза» у россиян.

Напомним, в активе сборной Казахстана 6 золотых медалей, их завоевали лыжник Иван Люфт, Дмитрий Рейхерд в могуле, Юлия Галышева в могуле, Галина Вишневская и Алина Райкова в биатлоне, а также казахстанский дуэт фристайлистов Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграл золотые медали Универсиады-2017. Кроме того, в «копилке» казахстанской сборной 2 серебряные и 7 бронзовых наград.