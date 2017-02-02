У Казахстана пять золотых медалей на Универсиаде-2017

Фристайлист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану пятое «золото» зимней Универсиады-2017 в Алматы, передает Vesti.kz.

Рейхерд в финале соревнований в могуле набрал за свое выступление 79.94 баллов. Другой казахстанский спортсмен Павел Колмаков с результатом 76.95 баллов стал бронзовым призером соревнований в могуле.

Теперь в активе сборной Казахстана 12 медалей.

Таким образом, на данный момент у Казахстана в зачете 9 медалей (3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых). Опережают нашу страну россияне - 22 (10,8,4), на третьем месте японцы - 8 (2,5,1).