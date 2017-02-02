Мухтара Аблязова вызвали на допрос в Антикоррупционную службу РК

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Мухтара Аблязова вызвали на допрос в Антикоррупционную службу РК

Антикоррупционная служба Казахстана нашла дополнительные доказательства противоправных деяний Мухтара Аблязова и его сообщников, сообщает пресс-служба ведомства.

Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего топ - менеджмента АО «БТА Банк» - Аблязова М.К., Жаримбетова Ж.Д. и других.

Сообщается, что в ходе следствия антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств.

«Установленные факты позволили дополнить дело Аблязова подозрениями о создании и руководстве преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами», - говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан подозреваемого Аблязова вызвали на допрос повесткой.

Однако, в связи с нахождением Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, антикоррупционная служба публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации Казахстана, Франции - по месту его возможного нахождения, и Италии - по месту жительства близких родственников.

Мухтару Аблязову необходимо в срок до 17:00 10 февраля 2017 года явиться в административное здание национального бюро по противодействию коррупции к руководителю следственно-оперативной группы - руководителю следственного департамента Перову Сергею Николаевичу.

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