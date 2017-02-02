В третий день Универсиады-2017 Казахстан остался без медалей

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В третий день Универсиады-2017 Казахстан остался без медалей

Сегодня, 2 февраля, будет разыграно 11 комплектов медалей.

По итогам третьего медального дня Универсиады-2017 в Алматы копилка сборной Казахстана осталась без наград, передает Sports.kz.

Всего 1 февраля было разыграно семь комплектов, неплохо проявили себя россияне, которые уверенно лидируют в командном зачете - 10-8-3. На втором месте теперь японцы - 2-5-1, Казахстан замыкает тройку лучших - 2-2-4.

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