Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Суд решил: отказать «Сбербанку», пожелавшему закрыть газету «Диапазон». После сообщения о требовании остановить выпуск газеты десятки читателей звонили и писали в редакцию, возмущались и поддерживали нас. Спасибо за каждое доброе слово!
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