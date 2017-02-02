Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже со 2 февраля. Спешите купить!

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Суд решил: отказать «Сбербанку», пожелавшему закрыть газету «Диапазон». После сообщения о требовании остановить выпуск газеты десятки читателей звонили и писали в редакцию, возмущались и поддерживали нас. Спасибо за каждое доброе слово!

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