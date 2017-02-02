Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Диапазон не закроют!

Суд решил: отказать «Сбербанку», пожелавшему закрыть газету «Диапазон». После сообщения о требовании остановить выпуск газеты десятки читателей звонили и писали в редакцию, возмущались и поддерживали нас. Спасибо за каждое доброе слово!

Всем миром помогают пятерым детям, их мама больна раком

Семье привезли продукты, одежду, обувь, передали деньги.

Витас обиделся на Димаша



Актюбинский певец в Китае исполнил композицию Витаса лучше его самого. Российский артист обратился к юристам.

Что сказал президент народу в своём послании

Как изменится жизнь в Казахстане после послания, и кто будет отвечать за воплощение планов в жизнь.

Сын ищет маму, отдавшую его 24 года назад

В 1993 году женщина в Актобе отдала новорожденного мальчика. Сегодня взрослый сын ищет ее. Претензий у него нет, он лишь хочет знать, кто его родители и какая у них жизнь.