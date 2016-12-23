​Слекишиной дали отсрочку отбывания наказания

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​Слекишиной дали отсрочку отбывания наказания

Сегодня Илийским районным судом рассмотрено ходатайство осужденной Натальи Слекишиной об отсрочке отбывания наказания, передает ИА «NewTimes.kz».

Постановлением суда ходатайство осужденной об отсрочке исполнения наказания удовлетворено частично.

«Слекишиной отсрочено исполнение наказания по приговору Алатауского районного суда города Алматы от 23 мая 2015 года в связи с имеющимся у нее малолетним ребенком 2016 года рождения - сроком на 5 лет. За осужденной Слекишиной установлен пробационный контроль», - пояснили в пресс-службу суда.

Напомним, в начале июля заключенная Наталья Слекишина заявила, что родила дочь после группового изнасилования сотрудниками колонии. Женщина утверждала, что ее беременность пытались всячески скрыть, а дело об изнасиловании замять.

Экспертиза подтвердила отцовство одного из фигурантов уголовного дела - Руслана Хакимова. Как заявила женщина ранее, изнасилование произошло во время ее содержания в качестве следственно-арестованной. Она обвинила в преступлении четырех сотрудников учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы. Трое коллег Хакимова были переведены из разряда подозреваемых в свидетели.

30 сентября приговором суда бывший надзиратель учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы Руслан Хакимов приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, лишен специального звания майора юстиции, пожизненно лишен права занимать должность на государственной службе.

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