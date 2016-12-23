​2 млн тенге получит автор туристического символа Астаны

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​2 млн тенге получит автор туристического символа Астаны

В столице объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа.

Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы, отражающие дух города, его сущность, уникальные слоганы. Символ должен быть выполнен в современных, мировых традициях дизайна и графического искусства.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.

Организатор конкурса - ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны».

В Конкурсе могут участвовать все желающие. Проекты, предоставленные на Конкурс, поступают в собственность организатора Конкурса и могут быть опубликованы.

Победителю конкурса достанется 2 000 000 (два миллиона) тенге. 2 место - 1 000 000 (миллион) тенге, за 3 место - 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Конкурсные материалы предоставить по адресу: 010000, город Астана, улица Бейбітшілік, 11, кабинет 535, не позднее 18:00 ч. 25 января 2017 года.

Телефоны: +7 (7172) 556719, 556717. Электронный адрес: uvp535@mail.ru

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