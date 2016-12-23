​Определился маршрут эстафеты огня Универсиады-2017

27 января в Актобе факел пронесут по центральным улицам, главным достопримечательностям и образовательным центрам города.

"25 января в Астане будет зарожден огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады. В каждом областном центре будут проведены собственное зарождение огня и свой этап Эстафеты. В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Таким образом, оставшиеся 22 300 км факел проведет в пути до Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017", - рассказал руководитель "Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 в городе Алматы" Наиль Нуров.

В Актобе церемония "зарождения огня" начнется на территории Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова.

Маршрут эстафеты огня будет проложен по центральным улицам и основным достопримечательностям города – ул.бр.Жубановых, ул.Пацаева, ул.Маресьева (ЗКГМУ им.М.Оспанова), проспект А.Молдагуловой (аллея героев Актюбинцев, а также памятник герою Советсского Союза А.Молдагуловой, ВИСВО им.Т.Бегельдинова), ул.бр.Жубановых, (АУ им.С.Байшева), ул.101 стрелковая бригада, проспект Абылхайыр-хан, проспект А.Молдагуловой, ул.Есет батыра (монумент «Вечный огонь»), малая Алия (здание Нур Отана), проспект Абылхайыр-хана (акимат актюбинской области, ДС «Коныс», центральный стадион им.Кобланды, бизнес-центр, мечеть «Нур Гасыр»).

Финишируют факелоносцы в парке им. Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева.

Дольше всего эстафета будет длиться в Алматы, здесь факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 км. Огонь Универсиады зародится на территории КазНУ имени Аль-Фараби, посетит крупные спортивные объекты: Шымбулак, Медео, Дворец им. Болуана Шолака, образовательные центры, достопримечательности, и финиширует на стадионе "Алматы-Арена" в кульминационный момент церемонии открытия.

Эстафета Огня – зрелищное событие, которое покажет значимость и важность студенческих игр не только для Алматы, но и для всего Казахстана.

Программа Эстафеты Огня в регионах

25 января 2017 года в городе Астана будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады Алматы 2017.

26 января Огонь будет зарожден в областных центрах: г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар, г. Кокшетау, г. Петропавловск, г. Костанай, г. Караганда.

27 января – в г. Актобе, г. Уральск, г. Атырау, г. Актау;