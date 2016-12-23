При какой температуре отменяются занятия в школах Актобе

В связи со снижением температуры, в городах Казахстана в этом году несколько раз отменялись занятия в школах. Вместе с тем, многие актюбинцы в морозные дни не знают, отпускать ли своих детей в школы.

Некоторые из горожан, поверив показаниям температуры по телевизору, принимают самостоятельное решение оставить детей дома. Поэтому во многих случаях допускаются ошибки.

Этот вопрос разъяснила глава городского отдела образования Ляззат Уразбаева.

Например, при скорости ветра 2 метра в секунду и более при 25 градусах мороза отменяются занятия в школах с 1 по 4 классы. Соответственно, если термометр показывает минус 27 градусов, учеба отменяется с 1-го по 9-е классы, а при 30-ти градусных морозах освобождаются от занятий ученики 1-11-го классов.

23 декабря в Актобе будет температура от минус 25 до минус 28. Также, низкая температура ожидается в Астане, Костанае и Кокшетау.