При какой температуре отменяются занятия в школах Актобе

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При какой температуре отменяются занятия в школах Актобе

В связи со снижением температуры, в городах Казахстана в этом году несколько раз отменялись занятия в школах. Вместе с тем, многие актюбинцы в морозные дни не знают, отпускать ли своих детей в школы.

Некоторые из горожан, поверив показаниям температуры по телевизору, принимают самостоятельное решение оставить детей дома. Поэтому во многих случаях допускаются ошибки.

Этот вопрос разъяснила глава городского отдела образования Ляззат Уразбаева.

Например, при скорости ветра 2 метра в секунду и более при 25 градусах мороза отменяются занятия в школах с 1 по 4 классы. Соответственно, если термометр показывает минус 27 градусов, учеба отменяется с 1-го по 9-е классы, а при 30-ти градусных морозах освобождаются от занятий ученики 1-11-го классов.

23 декабря в Актобе будет температура от минус 25 до минус 28. Также, низкая температура ожидается в Астане, Костанае и Кокшетау.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя requiem
requiem
-29-30 на улице. Все, кто был- згает. Рика показывает 26. Каждый год та же проблема. По морозу ходим в школу по Рике, потому что они вероятно на Марсе живут. У рих теплее.
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23.12.2016, 11:29
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Точно! )) Мы тоже давно уже перестали смотреть на Рику. Звоним 169. Утром сказали было -30. Мы не ходили в школу.
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23.12.2016, 11:34
фото пользователя krasna_devica
krasna_devica
спасибо за уточнение, мы тоже не пошли седня, а то и в школе холодно сидеть, дети постоянно простывшие
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23.12.2016, 11:42
фото пользователя Твист.
Твист.
Утром было минус 26. По гисметео и показаниям в машине
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23.12.2016, 13:31
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