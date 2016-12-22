Футбольный клуб "Тобол" продают в рассрочку

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Футбольный клуб "Тобол" продают в рассрочку

Третьи по счёту торги состоятся 29 декабря. Первые два аукциона оказались провальными.

После первых двух провальных торгов костанайский футбольный клуб "Тобол" выставлен на продажу с более "мягкими" условиями. Продавцы предлагают купить его в рассрочку от года до трёх лет, сообщает газета "Наш Костанай".

"Первые и вторые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей, и был риск, что и третий аукцион окажется провальным всё по той же причине. Поэтому комиссия решила изменить условия продажи. То есть сейчас предусмотрена реализации госдоли участия в ФК "Тобол" в рассрочку", - рассказала заместитель руководитель управления финансов Костанайской области Алма Жусупова.

Причём у покупателя есть право самостоятельно установить срок, в который он рассчитается за покупку. Обозначены максимальные и минимальные границы - от одного года до трёх лет.

"Стоимость осталась прежней - порядка 25 млн тенге. Полагаем, что новшества позволят расширить круг потенциальных покупателей и футбольный клуб всё же уйдёт с молотка. Судя по телефонным звонкам, которые нам поступают, можно предположить, что интерес к покупке ФК "Тобол" есть", - отметила Алма Жусупова.

Если же третьи торги не состоятся, то по закону выставляемый на продажу объект подлежит ликвидации. Аукцион состоится 29 декабря.

Первые торги ФК "Тобол" состоялись в октябре, однако не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Малинка
Малинка
25 млн тенге.
футболист получает зп больше чем сам клуб стоит вместе с потрохами.sad
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22.12.2016, 17:10
фото пользователя exciter
exciter
Скорее всего продают сам бренд. Но и непонятно с сколькими долгами этот клуб сплавляют. 
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22.12.2016, 17:52
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