Врачи рассказали о состоянии летчика пострадавшего при крушении самолета

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Врачи рассказали о состоянии летчика пострадавшего при крушении самолета

В настоящее время летчик Су-27 майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет.

Как сообщалось ранее, комиссия министерства обороны РК, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование, также в расследовании принимают участие сотрудники главной военной прокуратуры.

Напомним, 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкорган, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет Су-27 воинской части 21751.

По данному факту главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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