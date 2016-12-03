В Актобе пройдет ярмарка вакансий

Фото из архива "Д"
5 декабря в 14 часов актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий, сообщает пресс-служба городского акимата. Ярмарка пройдет в здании «Жастар сарайы», по адресу: ул. Бр.Жубановых, 263.
Контактные телефоны: 41-68-80, 90-72-89.
Фото из архива "Д"
5 декабря в 14 часов актюбинцев приглашают на ярмарку вакансий, сообщает пресс-служба городского акимата. Ярмарка пройдет в здании «Жастар сарайы», по адресу: ул. Бр.Жубановых, 263.
Контактные телефоны: 41-68-80, 90-72-89.
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