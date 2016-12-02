Синоптики рассказали какой будет погода в декабре

По сообщению Казгидромета последний месяц года обещает неустойчивую погоду: с морозом, снегопадами, метелью, гололёдом и туманами.

Согласно прогнозу средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже нормы на 1 °С в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Актюбинской и Костанайской области, около нормы – на остальной территории республики. Об этом Zakon.kz сообщили синоптики РГП Казгидромет.



Месячное количество осадков ожидается меньше нормы в Атырауской, Мангистауской, местами в Кызылординской; больше нормы в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Актюбинской, Костанайской, в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях; около нормы - на остальной территории.

В декабре частое прохождение активных циклонов и связанных с ним атмосферных фронтов обусловят неустойчивую погоду, который будет сопровождаться в северной половине снегопадами, усилением ветра и метелью, в южной половине туманами и гололедными явлениями. А с распространением холодного антициклона в период 5-8, 10, 13-16 декабря ожидается ясная умеренно морозная погода.

По предварительному прогнозу существенное понижение температуры воздуха ожидается на праздники Дня Независимости, когда столбики термометров опустятся:

на западе 13-14 декабря ночью до 23...28 мороза, днем до 17...22 мороза;

на севере, в центре и на востоке страны 14-16 декабря ночью до 25...33 мороза, днем до 20...25 мороза;

на юге и юго-востоке 15-16 декабря ночью до 13...20 мороза, днем до 8...13 мороза.

Согласно долгосрочному прогнозу в начале и конце третьей декады месяца ожидается понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до 30…38 мороза, днем до 23…28 мороза;

в южной половине ночью до 20…25 мороза, днем до 13…18 мороза.

Синоптики предупреждают, что консультативный прогноз может претерпеть значительные корректировки по мере изменения синоптической ситуации.