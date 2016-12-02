В Казахстане предлагают предоставлять страховые услуги в режиме онлайн

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В Казахстане предлагают предоставлять страховые услуги в режиме онлайн

Новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» поможет стимулировать развитие рынка обязательного страхования, передает BNews.kz.

Как считают в Нацбанке, в системе обязательного и добровольного страхования Казахстана требуется решение сложившихся проблем, препятствующих их устойчивому развитию.

Так, в рамках законопроекта планируется внедрение механизма онлайн-страхования. Это повысит доступность страховых продуктов для населения и поможет развитию прямых продаж по обязательным классам страхования, тем самым стимулируя переход страховых агентов в добровольные классы страхования.

Кроме того, будет пересмотрена система страхования рисков туриста с целью его защиты при выезде за рубеж, а также обеспечена прозрачность деятельности страховых агентов по договорам страхования, в том числе по вопросам раскрытия сведений о страховом агенте и наличии комиссионного вознаграждения в договоре страхования.

«По добровольному страхованию необходимо принятие следующих мер: стимулирование развития продуктов накопительного страхования жизни и их поддержка через систему налогообложения; дальнейшее развитие пенсионного аннуитетного страхования путем расширения страховых продуктов с учетом интересов вкладчиков», - добавили в Нацбанке.

Современный этап развития экономики Казахстана, вхождение нашей страны в мировую систему, вступление во Всемирную торговую организацию, а также процессы глобализации ставят перед страховой отраслью новые цели и задачи, отмечают в финансовом регуляторе страны.

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