"Маханов согласился на преступный умысел Васильева". В чем обвиняют экс-главу облспорта?

Экс-руководителя облспорта Искендирбека Маханова арестовали по "делу Васильева". Его обвиняют в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества. О том, за какие действия судят экс-главу облспорта и что говорил Маханов в свою защиту, узнавал "Диапазон".

Прокурор: действия Маханова нанесли ущерб государству

По материалам дела, в декабре 2015 года руководитель облспорта Искендирбек Маханов с генеральным директором ФК «Актобе» Дмитрием Васильевым заключил трудовой договор с окладом 4 миллиона тенге. Как утверждает обвинение, договор должна была подписать Давлетова как председатель совета директоров. Но она его не подписала, поскольку оклад был намного завышен.

- Маханов достоверно знал, что должностной оклад прежнего генерального директора составлял 350 тысяч тенге. Но в целях извлечения выгоды, не имея соответствующих полномочий совета директоров и единственного акционера, Маханов заключил с Васильевым два одинаковых трудовых договора с окладом 4 миллиона. Один договор подписан 4 декабря 2015 года, другой - ровно через месяц, - заявила прокурор на суде.

По словам прокурора, чтобы скрыть преступление, Маханов утаил данный факт от членов совета директоров.

- И в период с декабря 2015 года по октябрь 2016 года Васильеву необоснованно выплачено 36 миллионов тенге в виде заработной платы вместо положенных 3 миллиона 850 тысяч. Таким образом, противоправные действия Маханова повлекли особо тяжкие последствия, в результате государству нанесен особо крупный ущерб в размере 33 миллионов, - заключила гособвинитель.

Продолжая зачитывать обвинение, прокурор сообщила, что в декабре 2015 года у Васильева возник корыстный план по присвоению и растрате денег в особо крупном размере.

- Осуществляя преступный умысел, Васильев понял, что в одиночку это сделать не удастся, после чего привлек руководителя уполномоченного органа Маханова в качестве пособника для создания условий для хищения чужого имущества в крупном размере. Маханов согласился, - заявила прокурор.

Нарушение госзакупок, незаконные премиальные и подложный договор

Также по информации гособвинителя, Маханов для реализации преступного умысла Васильева, нарушил правила госзакупа,

- Маханов нарушил Закон «О государственных закупках». Не разделив закупки на лоты по их однородным видам, он провел конкурс услуг по подготовке футбольной команды «Актобе» к чемпионату среди клубов премьер-лиги 2016 и для участия в еврокубках. В конкурсе участвовала лишь заявка общества, в связи с этим 23 февраля 2016 года государственные закупки признаны несостоявшимися. После этого Маханов заключил договор способом из одного источника, - отметила прокурор.

По ее словам, согласно договору за оказанные услуги общество было обязано предоставить акты выполненных работ и их наименований. Однако, действуя по предварительной договоренности, акты составлялись без наименований. Гособвинитель подчеркнула, что Маханов, выполняя условия преступной договоренности, не проверял достоверность и полноту работ, а также подписывал и перечислял денежные средства обществу и не устранил выявленные нарушения по госзакупкам.

Также прокурор зачитала, что Дмитрий Васильев, будучи гендиректором ФК «Актобе», с марта по сентябрь 2016 года без утверждения совета директоров выписал премиальные на 240 миллионов. По версии следствия, экс-руководитель облспорта был пособником Васильева в этом деле.

Следствие гласит: чтобы скрыть свои преступные действия, Маханов и Васильев 2 ноября изготовили заведомо подложный договор от 4 декабря 2015 года, по которым предусмотрена выплата премиальных. Напомним, "Диапазон" упоминал о подложном договоре во время освещения подробностей ареста Дмитрия Васильева 11 ноября.

Таким образом, бывшего руководителя актюбинского облспорта обвиняют в пособничестве в присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

- Маханов, обладая обширными связями в органах власти и большими деньгами, может скрыться от органов правосудия и следствия. С учетом тяжести преступления необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, - предлагала прокурор суду.

Маханова отправили в СИЗО, несмотря на болезнь и предложенные 43 миллиона

После обвинительной речи прокурора слово дали Маханову.

- В присутствии СМИ хочу сказать, изначально назначение генерального директора было нарушено председателем совета директоров, которая не имела права без созыва совета директоров назначать, - заявил Маханов. - Касательно заработной платы, она была заложена в бюджете…

- Вы меня не поняли, обсуждается вопрос о мере пресечения, а не то, что виновны или не виновны, - перебила судья.

- У меня нет умысла скрываться, да и куда скрываться? Для меня главное – мое имя и фамилия, которую носит пятое поколение в нашей семье. Уже две недели я лечусь в стационаре. У меня диагноз: бронхиальная пневмония, и болезнь прогрессирует. Но, несмотря на это, я приезжал и приезжаю на допросы, очные ставки. Насчет больших денежных средств, откуда у меня, госслужащего, такие большие деньги? У меня даже жилья своего нет, я живу с родителями. Отец и мать - пенсионеры. Есть двое несовершеннолетних детей. Прокурор говорит, что я могу использовать связи во власти. Но как? Я сейчас уже не госслужащий, не работаю. Поэтому прошу не арестовывать меня, а назначить домашний арест или залог, чтобы я имел возможность защищать себя на законных основаниях, - аргументировал суду Маханов.

В качестве залога бывший глава облспорта предложил внедорожник «Тойота Хайлюкс» 2012 года, стоимостью в 6 миллионов тенге и отцовский дом, оценивающийся в 37 миллионов тенге.

Адвокат Маханова Куляш Манько заявила, что он не нарушал процедуру оформления приказа на работу Васильева.

- В совет директоров Маханова не включали, поэтому он даже не знал о нем. Васильева на работу принимал не Маханов, а Давлетова. А он заключал с Васильевым индивидуальный договор, и то по указанию той же Давлетовой, которая является единственным учредителем ФК «Актобе», - пояснила Куляш Манько.

Также адвокат не согласна с обвинением, что Маханов позволял Васильеву снимать деньги ФК «Актобе».

- 4 декабря 2015 года Васильева принимают на работу. Васильев, только узнав, какая у него будет зарплата и сразу будет предлагать Маханову совершать хищения? Но нет ни одного доказательства, что Маханов хоть одну копейку брал из денег, которые принадлежат футбольному клубу, - заявила Манько. - После того как началась история с Васильевым, Маханов посчитал порядочным уйти со своей должности ибо фамилию Васильева связывают с его фамилией, поэтому уволился по собственному желанию.

- В отношении его больших денег, - продолжила адвокат. - Есть хоть один документ, что у него сбережения, депозиты, машины, дома и так далее?

Через полтора часа, вернувшись из совещательной комнаты, судья постановила взять Искендирбека Маханова под стражей в следственный изолятор на 2 месяца.

Напомним, по этому делу 11 ноября экс-гендиректора ФК "Актобе" Дмитрия Васильва взяли под домашний арест.