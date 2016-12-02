Сборная Казахстана выиграла турнир "Евразия Барысы"

Победитель турнира получил десять миллионов тенге.

Сборная Казахстана стала победителем международного турнира "Евразия Барысы", который проходит в Алматы, сообщает Vesti.kz.

В решающем матче хозяева со счетом 6:2 победили сборную Монголии. Лишь Цогбатарe Ценочурe и Серику Прермураду удалось принести баллы в копилку своего коллектива. В остальных поединках Марат Нугматыуллаев, Ержан Магауинов, Ерсултан Мужапаров, Айбол Айбек и Айбек Нугымаров добились досрочных побед. Соперник Бакдаулета Сабитова не вышел на ковер и балл присвоили казахстанской сборной.

В четвертьфинале борная Казахстана выиграла все противостояния против соперников из Польши. В полуфинале со счетом (6:2) была обыграна команда Грузии.

В матче за третье место сборная Грузии выиграла команду Украины со счетом 5:2.

Победитель турнира получил десять миллионов тенге. За второе место предусмотрено шесть миллионов, за третье место - четыре миллиона.