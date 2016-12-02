ФК "Актобе" представил нового тренера

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ФК "Актобе" представил нового тренера

Им стал 43-летний специалист из Украины Игорь Рахаев, передаёт "Диапазон".

В качестве главного тренера Рахаев возглавлял харьковский Арсенал с 2002 по 2005 год. С 2005 по 2015 годы руководил командой "Металлист".

На посту главного тренера Рахаев выигрывал кубок Молдавии, становился бронзовым призёром чемпионата, выигрывал серебро первой и второй лиг Украины. Серебряный призёр чемпионата Украины с молодежной команды "Металлист".

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