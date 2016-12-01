​Назарбаев: Чтобы стать счастливым, не обязательно быть президентом

Глава государства призвал родителей ставить детям реальные цели.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал внушать молодежи реальные цели, передает МИА «Казинформ».

«Родители говорят, ты обязательно должен выучиться, говорят, будешь президентом. Я не возражаю, пусть будет президентом. Но это усаживается в голову ребенка. Когда это не случается, у него происходит ломка. Не обязательно быть президентом, чтобы быть счастливым. А может, как раз и наоборот. Я шутку скажу. В одно время мы сказали Ельцину: «Борис Николаевич, внук ваш хочет быть президентом». Он говорит: «А зачем России два президента?». Я хочу сказать, что надо внушать молодежи реальные вещи. Самое главное - вырастить человека, получить образование, хорошую профессию, которую никто у тебя не отберет, хорошие знания. Тогда ты пробьешься в жизни», - рассказал президент, выступая сегодня на Форуме молодежи Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в связи с этим государство уделило большое внимание качественному образованию.

«Только за эти годы построено примерно новых 1500 школ, ремонтируем, ушли от трехсменности и аварийных школ. Эти школы - не те, которые были, а совершенно современные, интеллектуальные, куда принимаются победители республиканских, всемирных конкурсов, отличники учебы, от которых надо ждать. Конечно, первый анализ показывает, что не все люди одинаковые по возможности. Не все люди могут иметь возможность заканчивать университет по своим возможностям», - заключил Нурсултан Назарбаев.