В Алматы переименовали шесть улиц

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В Алматы переименовали шесть улиц

Постановление зарегистрировано 28 ноября 2016 года Департаментом юстиции Алматы.

В Алматы переименовано шесть улиц, передает "Вечерний Алматы".

Постановление зарегистрировано 28 ноября 2016 года Департаментом юстиции Алматы в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов.

Согласно документу, будут переименованы улицы:

в Алатауском районе: в микрорайоне "Коккайнар" улица Абая - в улицу Азербайжана Мамбетова; в микрорайоне "Айгерим" - 1, 2 улица Ленина - в улицу Василия Бенберина;
в Алмалинском районе: улица Левона Мирзояна - в улицу Шафика Чокина;
в Бостандыкском районе: улица 8 линия - в улицу Ербола Сыпатаева;
в Медеуском районе: в микрорайоне "Коктобе" улица Жамбыла Жабаева - в улицу Розы Баглановой;
в Наурызбайском районе: в микрорайоне "Калкаман-2" улица Мухтара Ауэзова - в улицу Байкена Ашимова.

"Настоящее постановление акимата и решение маслихата Алматы вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.

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