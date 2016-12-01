В Алматы переименовали шесть улиц

Постановление зарегистрировано 28 ноября 2016 года Департаментом юстиции Алматы.
В Алматы переименовано шесть улиц, передает "Вечерний Алматы".
Постановление зарегистрировано 28 ноября 2016 года Департаментом юстиции Алматы в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов.
Согласно документу, будут переименованы улицы:
в Алатауском районе: в микрорайоне "Коккайнар" улица Абая - в улицу Азербайжана Мамбетова; в микрорайоне "Айгерим" - 1, 2 улица Ленина - в улицу Василия Бенберина;
в Алмалинском районе: улица Левона Мирзояна - в улицу Шафика Чокина;
в Бостандыкском районе: улица 8 линия - в улицу Ербола Сыпатаева;
в Медеуском районе: в микрорайоне "Коктобе" улица Жамбыла Жабаева - в улицу Розы Баглановой;
в Наурызбайском районе: в микрорайоне "Калкаман-2" улица Мухтара Ауэзова - в улицу Байкена Ашимова.
"Настоящее постановление акимата и решение маслихата Алматы вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.