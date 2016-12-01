1 декабря казахстанцы отмечают День первого президента

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1 декабря казахстанцы отмечают День первого президента

Впервые праздник отметили в 2012 году.

В четверг, 1 декабря, казахстанцы уже в пятый раз отмечают День первого президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

День первого президента в стране начали отмечать с 2012 года. 10 декабря 2011 года на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят закон «О внесении дополнения в закон РК «О праздниках в Республике Казахстан».

День первого президента Республики Казахстан учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой.

Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года, - в результате первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2% проголосовавших избирателей.

Одним из первых шагов первого президента стало подписание закона о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан 10 декабря 1991 года. А спустя еще шесть дней - 16 декабря 1991 года - Верховный Совет провозгласил государственную независимость Казахстана, что означало провозглашение Казахстана суверенным государством.

Первые декабрьские дни 1991 года стали для Казахстана действительно переломными и судьбоносными, определившими путь развития независимой Республики. В настоящее время Казахстан признан международным сообществом как современное демократическое государство. Немалая заслуга принадлежит первому президенту Нурсултану Назарбаеву, который возглавляет Республику с момента учреждения должности 24 апреля 1990 года. В сам же праздник, который начинается с торжественной церемонии поднятия штандарта главы государства Нурсултана Назарбаева и вручения флага службы государственной охраны, повсеместно проходят различные культурные, спортивные и другие праздничные мероприятия.

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