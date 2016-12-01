Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В газете "Диапазон" – только свежие новости и главные события города и области! В каждом номере программа телепередач, астропрогноз, а также кроссворды, сканворд и объявления. В продаже с 1 декабря. Спрашивайте в магазинах города!

  • Террористам дали пожизненный срок

Самое громкое судебное дело года завершилось. 29 подсудимых получили наказание. Кому, сколько и за что дали.

  • Стань Дедом Морозом, подари ребёнку радость!

Эти дети просят на Новый год тёплую обувь и одежду, чтобы было в чем идти в школу и быть, "как другие дети".

  • Главу облспорта Маханова арестовали

Скандалы, задержания и расследования по хищению бюджетных денег в ФК "Актобе" продолжаются.

  • Сегодня актюбинцы отмечают День президента
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