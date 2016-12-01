Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Террористам дали пожизненный срок



Самое громкое судебное дело года завершилось. 29 подсудимых получили наказание. Кому, сколько и за что дали.

Стань Дедом Морозом, подари ребёнку радость!



Эти дети просят на Новый год тёплую обувь и одежду, чтобы было в чем идти в школу и быть, "как другие дети".

Главу облспорта Маханова арестовали

Скандалы, задержания и расследования по хищению бюджетных денег в ФК "Актобе" продолжаются.