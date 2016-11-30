​МОН РК: ЕНТ можно будет пересдавать 9-11 раз

Министерство образования и науки РК намерено позволить выпускникам школ сдавать Единое национальное тестирование 9-11 раз, передает МИА «Казинформ».

«МОН пересматривает частично свои вопросы, чтобы как за рубежом - в США, Англии - сдавать (ЕНТ - прим. агентства) до 9-11 раз. Потому что каждый ребенок имеет право на это», - заявила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева, выступая сегодня на дискуссионной площадке «Глобальный рынок образования и место Казахстана в нем».

Вице-министр также подчеркнула, что количество грантов планируется увеличивать для естественно-математических и технических специальностей.

Напомним, что в этом году ЕНТ разделен на два этапа - итоговая аттестация - как выпускной экзамен в школах и ЕНТ - как вступительный экзамен в вузы. К такому решению МОН пришел по итогам анализа и проведенных социологических опросов.