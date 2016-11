В ТОП-10 по математике и естественным наукам вошли казахстанские школьники

Казахстанские учащиеся 4 классов заняли седьмое место по математике и восьмое место по естественным наукам.

В международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) вошли учащиеся 57 стран, передает Казинформ.

В рамках международного исследования по оценке качества математического и естественнонаучного образования, проводимого Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA) - TIMSS - оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4-х и 8-х классов по математике и естественнонаучным предметам, а также подготовка учащихся 11-х классов, изучающих углубленный профильный курс математики и физики.

Результаты казахстанских учащихся 4 классов по математике (544 балла) и по естествознанию (550 баллов) превышают среднее значение международной шкалы TIMSS, свидетельствует последний мониторинг 2015 года, итоги которого подвела IEA. Казахстан обошел такие страны как США, Финляндия, Германия и ряд других стран. Результаты казахстанских учащихся 8 классов по математике (528 - на втором месте после России) и по естествознанию (533 баллов - на девятом месте).

Казахстанские школьники участвуют в международном мониторинге качества математического и естественнонаучного образования TIMSS начиная с 2007 года. Международное мониторинговое исследование TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study, проводимое Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement каждые четыре года, позволяет проследить тенденции развития математического и естественнонаучного образования более 50 стран мира.

За прошедшие годы было проведено шесть циклов исследования TIMSS - в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 годах. TIMSS-2011 Казахстанские четвероклассники по естествознанию не добрали пять баллов до среднего международного показателя, заняв 32 позицию в рейтинге 50 стран - участниц проекта TIMSS - 2011. По математике 17 место с 487 баллами.