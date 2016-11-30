В Актобе открылся центр для женщин в парандже

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В Актобе открылся центр для женщин в парандже

Актюбинки станут первыми, кого начнут учить, как правильно трактовать религию.

В Актобе открылся центр для женщин, которые придерживаются фундаментального ислама, передает КТК.

Актюбинская область - одна из самых проблемных в религиозном отношении. К тому же все чаще вместе с мужчинами крайне радикальных взглядов стали придерживаться и женщины. По данным специалистов, в Актобе насчитывается больше двух тысяч религиозных фанатиков. Около половины из них - женщины. Несколько жительниц области находятся в международном розыске за то, что оставили семьи, незаконно пересекли границу и отправились в Сирию, чтобы вместе с мужчинами примкнуть к террористам.

Именно в Актобе открылся первый в стране центр для непростых женщин, которые прячутся под черным одеянием, оставляя открытыми только глаза. Кого-то это настораживает или даже пугает. Специалисты же говорят: с такой «модой» нужно прощаться.

Бауржан Есмахан, руководитель департамента по делам религий Актюбинской области:

«Казахские женщины никогда не носили черную одежду с головы до пят. Это чужая культура, не свойственная нашему народу. И в шариате не прописано, что женщина должна носить такую одежду. Нам надо чтить свои истинно казахские традиции».

Разговоры о «не нашей» одежде идут уже давно. Но женщин в черном меньше от этого не становится. Поэтому теологи решили действовать. Этот кризисный центр как раз и открыли для того, чтобы перейти от слов к делу. В штате четверо специалистов. Они тоже верующие. Тоже с покрытой головой и в длинных платьях, но эта одежда строго в национальном духе.

Серикбай Ораз, наиб муфтий:

«Обученные теологи будут разъяснять основы традиционного ислама и консультировать тех, кто, возможно, пошел не по тому пути. В центре будут также проводить традиционные казахские обряды. О них тоже нужно всегда помнить».

К открытию центра как раз и провели популярный казахский обряд – тусау кесу. Бабушки в белых платках разрезали путы годовалому малышу. Так обычно делают во всех казахских семьях, но, как ни странно, религиозные фанатики даже такие традиции отрицают.

Поговорить с теми, для кого и открыли кризисный центр, не удалось. Женщины в черных одеяниях хоть и пришли на презентацию, но общаться с журналистами категорически отказались.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя bla bla bla
bla bla bla
"Актюбинская область - одна из самых проблемных в религиозном отношении."
Как и почему так получилось, кто знает?
Почему наша область так отличилась?
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30.11.2016, 14:40
фото пользователя ферзя
ферзя
Об этом как правило не принято почему то говорить. Но по сути в свое время именно нашу и Атыраускую область насыщали такими проявлениями. И тут дело не в природных богатствах. В некоторых регионах его больше. Дело тут в создании условий. не кто здесь этому не препятствовал Более того имели значимую поддержку, благодаря которой появилась массовость и образовалась система. По теракту 2011 года должных выводов не кто не сделал. постреляли пошумели и закопали тему. А с того времени щупальца распустились по всей республике. 
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30.11.2016, 14:59
фото пользователя ферзя
ферзя
Как бы мы не говорили этим женщинам в паранже - ассоциировать себя с обычаями предков и жить по нашим традициям, это все трудно будет проходить Ибо из них прежде всего делают фанатиков космополитов и нация для них значения не имеет. О патриотизме все говорят но мало кто делает. Принципы космополитизма давно ворвались в нашу среду не встречая препятствий. Ему просто дали радикальный оттенок. О воспитании этого принципа в нашей молодежи говорил еще аллен далас в своей известной доктрине 1945 года.  
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30.11.2016, 15:07
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