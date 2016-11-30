В Актобе открылся центр для женщин в парандже

Актюбинки станут первыми, кого начнут учить, как правильно трактовать религию.

В Актобе открылся центр для женщин, которые придерживаются фундаментального ислама, передает КТК.

Актюбинская область - одна из самых проблемных в религиозном отношении. К тому же все чаще вместе с мужчинами крайне радикальных взглядов стали придерживаться и женщины. По данным специалистов, в Актобе насчитывается больше двух тысяч религиозных фанатиков. Около половины из них - женщины. Несколько жительниц области находятся в международном розыске за то, что оставили семьи, незаконно пересекли границу и отправились в Сирию, чтобы вместе с мужчинами примкнуть к террористам.

Именно в Актобе открылся первый в стране центр для непростых женщин, которые прячутся под черным одеянием, оставляя открытыми только глаза. Кого-то это настораживает или даже пугает. Специалисты же говорят: с такой «модой» нужно прощаться.

Бауржан Есмахан, руководитель департамента по делам религий Актюбинской области:

«Казахские женщины никогда не носили черную одежду с головы до пят. Это чужая культура, не свойственная нашему народу. И в шариате не прописано, что женщина должна носить такую одежду. Нам надо чтить свои истинно казахские традиции».

Разговоры о «не нашей» одежде идут уже давно. Но женщин в черном меньше от этого не становится. Поэтому теологи решили действовать. Этот кризисный центр как раз и открыли для того, чтобы перейти от слов к делу. В штате четверо специалистов. Они тоже верующие. Тоже с покрытой головой и в длинных платьях, но эта одежда строго в национальном духе.

Серикбай Ораз, наиб муфтий:

«Обученные теологи будут разъяснять основы традиционного ислама и консультировать тех, кто, возможно, пошел не по тому пути. В центре будут также проводить традиционные казахские обряды. О них тоже нужно всегда помнить».

К открытию центра как раз и провели популярный казахский обряд – тусау кесу. Бабушки в белых платках разрезали путы годовалому малышу. Так обычно делают во всех казахских семьях, но, как ни странно, религиозные фанатики даже такие традиции отрицают.

Поговорить с теми, для кого и открыли кризисный центр, не удалось. Женщины в черных одеяниях хоть и пришли на презентацию, но общаться с журналистами категорически отказались.