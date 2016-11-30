​Казахстанцы на день президента отдохнут один день

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​Казахстанцы на день президента отдохнут один день

Однако уже в середине месяца казахстанцев ждет короткая рабочая неделя и продолжительные выходные.

День первого президента РК - 1 декабря является праздничным днем, но в 2016 году он приходится на четверг, поэтому при пятидневной и шестидневной рабочей неделе выходным днем будет - 1 декабря, 2 декабря является рабочим днем, передает Zakon.kz.

Однако уже в середине месяца казахстанцев ждет короткая рабочая неделя и продолжительные выходные в связи с празднованием 25-летия независимости Республики Казахстан, которые согласно ст.2 Закона «О праздниках в РК» - празднуются 16-17 декабря и являются выходными днями.

Что примечательно, 17 декабря выпадает на субботу, а при совпадении выходного и праздничного дня выходным является первый рабочий день. Таким образом, на День Независимости: при пятидневной рабочей неделе - 16, 17, 18, 19 декабря – выходные дни; при шестидневной рабочей неделе - 16, 17, 18 декабря выходной, 19 декабря является рабочим днем.

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