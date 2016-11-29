Казахстанские застройщики не смогут использовать деньги дольщиков без спецразрешения

Разрешение застройщики должны получить у АО "Фонд гарантирования жилищного строительства".

Казахстанские застройщики не смогут получить деньги дольщиков, пока не получат специальное разрешение у Фонда гарантирования жилищного строительства, передает Today.kz. Чтобы привлечь деньги дольщиков, застройщики должны соответствовать специальным требованиям.

По словам председателя правления АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" Даурена Онаева, застройщик должен иметь не менее трех лет опыта реализации проектов по строительству объектов общей площадью не менее 18 тысяч квадратных метров жилья в Астане и Алматы или не менее девяти тысяч квадратных метров жилья при строительстве в других регионах страны.

Застройщик должен создать специальную уполномоченную компанию для реализации проекта, предусматривающего долевое участие.

При этом под каждый проект должна быть создана одна компания.

"В уставный капитал уполномоченной компании застройщик вносит свободный от обременения земельный участок под строительство объекта, проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, деньги или незавершенное строительство в размере не менее 15 процентов от стоимости строительства – если земельный участок в аренде, не менее 10 процентов – если земельный участок находится в собственности", – говорит Даурен Онаев.

Только после этих процедур застройщик должен обращаться с заявкой в Фонд гарантирования жилищного строительства. В течение 15 дней фонд будет проводить финансовую, техническую и юридическую экспертизы предоставленных документов. Если документы не будут соответствовать требованиям, то застройщику откажут в заключении договора о предоставлении гарантии.

После всех проведенных процедур можно будет заключать договор о предоставлении гарантии.

Компания имеет право привлекать деньги дольщиков и обеспечивать строительство жилого дома.

"Мы хотим стать теми, кто заслужит доверие населения и на постоянной основе будет его оправдывать своими эффективными действиями по обеспечению своей основной задачи – защиты интересов дольщиков по объектам, получившим нашу гарантию", – заключил Даурен Онаев.