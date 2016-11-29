Главную новогоднюю ёлку страны зажгут 18 декабря

Традиционно торжественное зажжение проходило 1 декабря.
Главную новогоднюю елку страны в этом году установят на площади у ТРЦ "Хан-Шатыр", сообщает Kazpravda.kz.
"Главная новогодняя ель будет как и в прошлом году на площади у торгово-развлекательного центра "Хан-Шатыр". Торжественное зажжение ели в этом году пройдет не первого декабря, как проходило традиционно, а 18 декабря", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.
Кроме того, на данной площади приступили к строительству ледового городка. В прошлом году над строительством городка совместно трудились китайские и казахстанские мастера, которые использовали для возведения ледяных объектов порядка 9 тыс. кубометров льда. А над созданием зимней сказки трудились больше 200 дизайнеров и скульпторов.
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