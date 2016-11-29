Воздух в Актюбинской области стал чище

Актуальные вопросы по экологической ситуации и обращении с твердыми бытовыми отходами в регионе, обсудили на совещании в акимате, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

За 3 года по области отмечено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 14,5 тыс. тонн или 8%. Также, улучшению экологической ситуации, способствует увеличение доли утилизируемого попутного нефтяного газа.

Особое внимание уделяется охране водных объектов. Департамент экологии осматривает и анализирует техническое состояние очистных сооружений в крупных населенных пунктах области, а состояние канализационных очистных сооружений. По итогам проверки планируется построить или реконструировать очистные сооружения.

Ежегодно по области образуется 350 тыс. тонн бытовых отходов, размещаемых на действующих 9 полигонах.

Для решения вопроса по утилизации ТБО, чиновники предложили построить при действующих полигонах мусоросортировочные цеха и комплексы, а также новые площадки под ТБО в райцентрах. Между тем, для переработки материалов, полученных в процессе раздельного сбора и сортировки, предлагается создание производств по переработке вторичного сырья.