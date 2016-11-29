Воздух в Актюбинской области стал чище

Автор:
Воздух в Актюбинской области стал чище

Актуальные вопросы по экологической ситуации и обращении с твердыми бытовыми отходами в регионе, обсудили на совещании в акимате, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

За 3 года по области отмечено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 14,5 тыс. тонн или 8%. Также, улучшению экологической ситуации, способствует увеличение доли утилизируемого попутного нефтяного газа.

Особое внимание уделяется охране водных объектов. Департамент экологии осматривает и анализирует техническое состояние очистных сооружений в крупных населенных пунктах области, а состояние канализационных очистных сооружений. По итогам проверки планируется построить или реконструировать очистные сооружения.

Ежегодно по области образуется 350 тыс. тонн бытовых отходов, размещаемых на действующих 9 полигонах.

Для решения вопроса по утилизации ТБО, чиновники предложили построить при действующих полигонах мусоросортировочные цеха и комплексы, а также новые площадки под ТБО в райцентрах. Между тем, для переработки материалов, полученных в процессе раздельного сбора и сортировки, предлагается создание производств по переработке вторичного сырья.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.11.2016, 15:15
  
Получать топливо из воздуха научились в Европе
02.11.2016, 22:27
  
Депутат назвала запахи в Актобе ароматом гостеприимства 3
12.10.2016, 22:12
  
Спортсмены посадили деревья
28.09.2016, 21:06
  
У них деревья и трава растут, как на дрожжах 8
28.09.2016, 10:23
  
ВОЗ: более 90% жителей Земли дышат загрязненным воздухом 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя Vendetta
Vendetta
Совещания в акимате - показуха. Все лето мы дышали H2S, каким образом воздух стал чище!? Особое внимание уделяется охране водных объектов. Департамент экологии осматривает и АНАЛизирует ... в хромтауской области реку Орь так загадили химией что там все подохло. В том то и дело что департамент только АНАЛизирует, не более. Лицемеры! Предлагаю, "сказочный" департамент разместить возле источников H2S, посмотрим как они запоют.
Ответить
29.11.2016, 18:41
фото пользователя Vendetta
Vendetta
почему 112 (Департамент ЧС) не рассылал летом смс об повышенном загрязнении воздуха в городе H2S !? Или они могут только рассылать смс о сильном ветре.
Ответить
29.11.2016, 18:43
Последние новости раздела
Задержан глава актюбинского облспорта Маханов
Казахстанские застройщики не смогут использовать деньги дольщиков без спецразрешения 1
Главную новогоднюю ёлку страны зажгут 18 декабря
Жильцы новостройки «Нұр Ақтөбе» в с.Кызылжар обеспечены полным спектром инфокоммуникационных услуг
В нескольких районах Актобе завтра отключат газ
Водителей успокоили после слухов о штрафах за отсутствие знака "Ш" 5
Избран новый президент Казахстанской федерации футбола
Сегодня вынесут приговор по делу о нападениях в Актобе 5 июня
Назван самый чистый город Казахстана 5
Иллюзионист поджег себя и спрыгнул с пятого этажа в Усть-Каменогорске 1