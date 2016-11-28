В нескольких районах Актобе завтра отключат газ

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В нескольких районах Актобе завтра отключат газ

Газа не будет 29 ноября с 9 до 11 часов.

"В связи с переврезкой газопровода среднего давления по ул. Есет-батыра будет временно приостановлена подача газа", - сообщили в АО "КазТрансГаз Аймак".

Список адресов, где будут отключен газ:

Актюбинцев просят перекрыть газовые краны, на период отключения газа. И при обнаружении утечки газа звонить по тел.: 104, 50-12-43, 50-12-12.

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