Сегодня вынесут приговор по делу о нападениях в Актобе 5 июня (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Подсудимые просили суд дать возможность вернуться к семьям. Они раскаялись в содеянном. Приговор суда вынесут сегодня 28 ноября в спецсуде по уголовным делам, передает корреспондент "Диапазона".

Перед зданием спецсуда, где огласят приговор обвиняемым по теракту, мощнейшее оцепление из нескольких живых коридоров. Журналистов и участников процесса, запускают в здание, два раза проверяя перед входом. В самом здании также проверяли по несколько раз.

Напомним, в суде прокуроры просили семерых подсудимых из 9 обвиняемых в теракте пожизненно лишить свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и конфисковать имущество. В эту же тюрьму гособвинители просили отправить Айдоса Жубанова на 25 лет и Азамата Абдрахманова на 22 года и конфисковать их имущество.

Из 18 подсудимых в недонесении о преступлении 13 назначить по 6 лет, четырем – по 4 года и одному подсудимому дать 5 лет лишения свободы.

Обвиняемого в укрыватель­стве преступления Мирлана Ердауова прокурор просил отправить в тюрьму на 4 года. Другого подсудимого Усена Утепова, которого также обвиняют в укрывательстве, хотят наказать 4 годами ограничения свободы.