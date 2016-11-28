Назван самый чистый город Казахстана

В рамках проекта«Идеальный город» был проведен опрос, в котором казахстанцы оценивали качество жизни в своих городах по шкале от 1 до 7. В исследовании учитывались десять критериев, среди которых были порядок на улицах, чистота воздуха и работа коммунальных служб. В отличие от большинства аналогичных рейтингов, которые основаны на мнении экспертов, полученные результаты отразили мнение жителей страны.

Самым чистым из 20 крупнейших городов Казахстана, согласно опросу, стал Костанай. В общем рейтинге он набрал 13,8 балла из суммарных 21 (по всем трем показателям). Больше всего местные жители довольны чистотой воздуха - 5,1 балла из 7. На 3,7 балла местные жители оценили работу коммунальных служб. Серебро досталось речному городу Уральску, - в сумме 13,7 балла. Замыкает тройку лидеров Талдыкорган с показателем 13,6 балла.

В ТОП-10 чистых городов также вошли Шымкент - 13,5 балла и Петропавловск - 13,3 балла. Шестую позицию разделили Астана и Кокшетау - по 13,1 балла. Замыкают десятку города Тараз(12,6), Актау(11,9), Павлодар(11,7) и Рудный(11,6) балла соответственно.

Самые низкие оценки в общем рейтинге чистоты жители Казахстана поставили городам Семей - 9,5 балла, и Темиртау - 7,5 балла из 21. Также не удовлетворены местные жители опрятностью улиц в Караганде и Усть-Каменогорске - всего по 9,6 балла.

Южной столице Казахстана не удалось попасть в ТОП-10 по «экологическим» показателям. Так, степень чистоты Алматы жители страны оценили в 10,6 балла из 21. Впрочем, это не только субъективная оценка интернет-пользователей: авторитетное международное исследование Quality of Living Survey, которое ежегодно оценивает города мира по 39 показателям, также критично отнеслось к городу. В нём Алматы занимает 176-е место из 230.

Работа муниципальных служб, по мнению казахстанцев, пока не заслуживает отличных баллов. По этому параметру большинство городов получило оценку ниже 4 из 7. Рекордных 4,3 балла удостоился город Астана. 4,2 балла по этому показателю поставили Шымкенту. Несколько меньше - по 4 балла - получили Атырау, Петропавловск, Актау и Талдыкорган. Худший показатель, близкий к критичному - у коммунальных служб Темиртау и Семея (2,1 балла и 3,1 балла соответственно).

Меньше всего мусора на улицах Костаная, Актау и Павлодара. По результатам опроса, жители поставили этим городам 5 и больше баллов. Наиболее грязным городское пространство предсказуемо оказалось в промышленных Семее и Темиртау. Данные областные центры набрали одинаковое количество баллов - 2,9 за чистоту улиц.

Выше других оценили чистоту воздуха в своём городе жители Уральска - 5,4 балла. Талдыкорган по этому критерию получил от горожан 5,3 балла. Незначительно отстал по этому параметру лидер общего рейтинга по сумме трёх показателей Костанай. Так, чистоту воздуха в этом городе оценивают в 5,1 балла. На верхних строчках антирейтинга - вновь промышленные гиганты. На загрязнённость атмосферы больше всего жалуются жители Усть-Каменогорска(1,6 балла) и Темиртау(1,7 балла).

Наиболее довольны городской экологией на юге Казахстана. Жители Алматы и Шыкмента пишут о «чистоте пляжей», «большом количестве парков, скверов и зелени». Жители столицы также довольны тем, что рядом расположен Коргалжынский заповедник. В Актау и Астане горожан привлекают«в основном ухоженные улицы». Хотя чаще всего жители всех городов страны жалуются именно на уличный мусор. Близкие к критичным баллы оказались у промышленных городов страны. Люди здесь указывают на «отсутствие деревьев и озеленения», «загрязнённый воздух» и «смог над городом».