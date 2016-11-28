Иллюзионист поджег себя и спрыгнул с пятого этажа в Усть-Каменогорске

Своим поступком Антон решил привлечь внимание к сбору средств на лечение от онкологического заболевания для 14-летней Ольги Котляровой, передает YK-news.kz.

Опасный трюк Антон Росс совершил в субботу 26 ноября. Заранее надев спецодежду, молодой человек поднялся на пятый этаж заброшенного здания, поджег себя и прыгнул вниз из окна. Приземлился Антон в большой сугроб, где его, ещё горящего, друзья закидали снегом, чтобы потушить огонь.

«Я слегка повредил руку, но травма незначительная», - сказал Антон.

Происходящее было снято на несколько разных видеокамер.

Молодой человек пояснил, что своим поступком решил привлечь внимание к сбору средств на лечение 14-летней жительницы Усть-Каменогорска Ольги Котляровой.