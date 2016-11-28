Жителей Астаны оштрафовали на полмиллиона тенге за складирование снега

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Жителей Астаны оштрафовали на полмиллиона тенге за складирование снега

Выгружавшие снег на улицах столицы астанчане оштрафованы на 509 тысяч тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на инспектора местной полицейской службы ДВД Астаны Ляззат Бисембаеву.

С начала года сотрудниками природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД Астаны за нарушение правил благоустройства, а именно вывоз снега с улиц и подъездов в неустановленные места к административной ответственности привлечены 22 водителя автомашин, на которых наложено штрафов на общую сумму 509 040 тенге.

«Так 23 ноября в 15.00 сотрудниками полиции задержан водитель автомашины марки «Камаз», который выгружал снег по улице Нажимеденова. При проверке по базе данных, выяснилось, что 22 января текущего года 24-летний мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. За «Нарушение правил благоустройства» повторно в течение года на гр. Б., составлен протокол по части 2 статьи 505 - штраф 30 МРП (63630 тенге)»,- сообщила инспектор .

Согласно правилам благоустройства, вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки.

На территории города Астаны складирование снега (без мусора) разрешено по следующим адресам: район «Алматы» - ж.м. Железнодорожный за воинской частью, район «Сарыарка» - проспект Н. Тлендиева в районе АЗС «Тайм», район «Есиль» - Рождественская трасса за постом «Рубеж» правая сторона. Также имеется на улице 27 в районе Водоочистных сооружений действует плавильная станция.

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