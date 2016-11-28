Сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по ММА

В этот раз защищать честь страны отправился почти полностью обновленный состав национальной сборной.

27 ноября, завершился Чемпионат мира по смешанному боевому единоборству ММА, где приняли участие бойцы из 58 стран, передает Zakon.kz.

В финальных поединках с российскими соперниками встретились два казахстанских бойца. В полусреднем весе до 77,1 кг Гойти Дазаев уступил Алибегу Расулову по очкам и стал серебряным призером чемпионата. Для тяжеловеса Алимжана Сулейманова - это дебют на международной арене. Тем не менее, нокаутируя всех соперников, в финале Алимжан проиграл Амирхану Исагаджиеву техническим нокаутом.

В командном зачете сборная Казахстана, по традиции, заняла второе место, уступив лишь сборной России, которая собрала все золото во всех семи весовых категориях.

По итогам чемпионата, в копилке Казахстана: 2 серебряных – Гойти Дазаев (77,1), Алимжан Сулейманов (+93 кг) и 4 бронзовые медали – Мират Бекишев (61,2 кг), Алтынбек Бахтыгельдинов (70,3 кг), Мурад Абдурахманов (84 кг) и Еркинбек Инжел (93 кг).

В этот раз защищать честь страны отправился почти полностью обновленный состав национальной сборной. Данное решение было принято руководством Федерации для предоставления возможности расти и выступать на крупнейших мировых спортивных аренах молодым и перспективным бойцам.

Федерация смешанного боевого единоборства ММА Казахстана (далее - Федерация), в соответствии с государственной аккредитацией №28 от 16 января 2013 года, представляет в Республике Казахстан, зарегистрированный в государственном реестре самостоятельный вид спорта - смешанное боевое единоборство ММА (MIXED MARTIAL ARTS),

Смешанное боевое единоборство ММА (от англ. MixedMartialArts) - универсальный вид спорта, сочетающий множество техник, школ и направлений единоборств. Признан официальным видом спорта в Республике Казахстан 26 июля 2013 года. За 3 года Федерация MMA Казахстана провела 4 чемпионата Республики, 3 кубка Казахстана, Первый Чемпионат Азии по ММА и 9 профессиональных международных турниров «BATTLE OF NOMADS» WMMAA PRO ASIA DIVISION.

Сборная Казахстана по ММА четырежды получала серебро в общекомандном зачете Чемпионатов Мира в 2013 (Санкт-Петербург, Россия), в 2014 (Минск, Беларусь) и в 2015 году в Праге (Чехия и в 2016 году (Макао, КНР). Казахстан - серебряный призер Кубка мира (2013, Баку, Азербайджан). Три года подряд сборная занимала первое общекомандное место на Чемпионатах Азии в 2014 году (Астана, Казахстан», в 2015 году (Худжанд, Таджикистан) и в 2016 году (Хвасун, Южная Корея).