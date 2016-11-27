Британское издание назвало Головкина самым великим боксером в СНГ

Британское издание The Mirror опубликовало материал, посвященный украинскому боксеру Василию Ломаченко, в котором оценивает шансы молодого спортсмена против других звезд бокса постсоветского пространства, сообщает Zakon.kz.

Двукратный олимпийский чемпион из Украины 28-летний Василий Ломаченко (6-1-0, 4 KO) обладает титулом чемпиона мира чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.

«Из трех королей бокса на постсоветском пространстве Ломаченко имеет все шансы по звездному статусу обойти Ковалева и даже самого великого Геннадия Головкина», - пишет издание. «Несмотря на свои семь боёв, боксёр уже успел стать чемпионом мира в двух весовых категориях, а 367 побед на любительском уровне и 36 на профессиональном говорят сами за себя. Ломаченко - действительно уникальный талант», - считает британская газета.

Публикация писалась в связи с предстоящим боем украинского спортсмена против ямайского боксера Николаса Уолтерса в Лас-Вегасе. За победу в бое украинец получит 1 миллион долларов.

Ожидается, что Головкин вернётся на ринг 18 марта 2017 года и проведёт бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а его соперником станет американец Дэниел Джейкобс.