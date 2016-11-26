Медаль Андрея Аршавина за финал Кубка Казахстана продают в Интернете

Медаль полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина за участие в финале Кубка Казахстана продается в Интернете, передает Vesti.kz.



После поражения в матче с "Астаной" (0:1) разочарованный Аршавин кинул свою медаль болельщикам на трибуне Центрального стадиона Алматы. Награду от российского футболиста поймал студент Кайнар Габбасов.



Сейчас Габбасов продает награду. На его предложение откликнулись несколько фанатов "Кайрата". Сам же Габбасов является болельщиком уральского "Акжайыка".

Это уже не первый случай, когда в Казахстане продаются футбольные награды. В 2015 году на одном из сайтов бесплатных объявлений предлагалось купить золотую медаль карагандинского "Шахтера" за чемпионство Казахстана в 2011 году. Неизвестный продавец просил за нее 220 тысяч тенге.