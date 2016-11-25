Трудолюбие у казахстанцев в крови

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Трудолюбие у казахстанцев в крови

Такое предположение высказал постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане.

Ато Браун предположил, что трудолюбие является частью ДНК казахстанцев, передает BNews.kz.

«Возможно, принимая во внимание вашу географию, трудолюбие являются частью вашего ДНК, и мы очень много говорили об этом», - сказал постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун, выступая на Международном инновационном конгрессе в Астане.

Он пообещал, что поддержка, которую оказывает Казахстану Всемирный банк, будет продолжаться.

«Мы начали работу проекта по коммерциализации технологий. Я думаю, если это не будет масштабировано, то не окажет такого большого воздействия на процветание страны. Казахстану, для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке нужно следовать зеленой экономике и масштабированию экспорта. Исаак Ньютон сказал: если идти вперед, нужно стоять на плечах гигантов. На плечах гигантов, которые предоставляют экосистему для многих инноваторов. Мы будем продолжать эту поддержку», - пообещал Ато Браун.

Напомним, что в столичном Дворце мира и согласия начал свою работу XI Инновационный конгресс, акцентированный на 4 важных для Казахстана направлениях: энергетика, новые материалы, информационные и коммуникационные технологии, глубокая переработка в агропромышленном комплексе. Конгресс собрал международных и казахстанских экспертов.

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