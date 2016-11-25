Казахстанским властям посоветовали заботиться о небогатых людях

Такой совет дал представитель Всемирного банка Ато Браун.

Сохранять твердую, безопасную и устойчивую базу для развития, особенно для того населения, которое является небогатым, посоветовал властям Казахстана представитель Всемирного банка Ато Браун, передает корреспондент BNews.kz.

«Перемещение взгляда на частный сектор будет очень важным. Перемещение в сторону карбона, низкоуглеродной экономики очень выгодно. Оказание воздействия на сельское хозяйство также будет очень важным. Я думаю, во всем, что мы делаем, необходимо сохранять твердую, безопасную и устойчивую базу для развития. Особенно для того населения, которое является не очень богатым», - резюмировал представитель Всемирного банка Ато Браун на Международном инновационном конгрессе в Астане.

Он уверен, знания станут центральном фактором, особенно в Казахстане, где нефтяная экономика пришла к процветанию. Он отметил смелость казахстанского правительства в принятии коррективных мер для улучшения этой сферы. Но тем не менее, Казахстан нуждается в новом направлении, особенно в плане торговых секторов, укрепления конкурентоспособности, увеличения экспорта.

«Казахстану необходимо очень быстро и умно изменить свою деятельность для того, чтобы сохранять свою конкурентоспособность и усилить свою экономику до того уровня, который может вывести его в ряд самых процветающих стран мира», - отметил спикер.