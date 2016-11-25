Главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике подал в отставку

Алексей Ни возглавлял сборную Казахстана с 1994 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Под его руководством национальная команда выступила на шести Олимпийских Играх. Ни воспитал нескольких олимпийских чемпионов и призеров, в том числе Илью Ильина, Зульфию Чиншанло, Майю Манезу, и Светлану Подобедову, которые оказались замешаны в разгоревшимся допинг-скандале.

Причина, по которой Алексей Ни подал в отставку, не уточняется.

Напомним, что в отношении тяжелоатлетов, участвовавших в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, Марии Грабовецкой, Ирины Некрасовой Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, а также Ильи Ильина, Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о дисквалификации и на данный момент аннулированы результаты спортсменов на Играх и отозваны их награды.