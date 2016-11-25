Главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике подал в отставку

Автор:
Главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике подал в отставку

Алексей Ни возглавлял сборную Казахстана с 1994 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Под его руководством национальная команда выступила на шести Олимпийских Играх. Ни воспитал нескольких олимпийских чемпионов и призеров, в том числе Илью Ильина, Зульфию Чиншанло, Майю Манезу, и Светлану Подобедову, которые оказались замешаны в разгоревшимся допинг-скандале.

Причина, по которой Алексей Ни подал в отставку, не уточняется.

Напомним, что в отношении тяжелоатлетов, участвовавших в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, Марии Грабовецкой, Ирины Некрасовой Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, а также Ильи Ильина, Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о дисквалификации и на данный момент аннулированы результаты спортсменов на Играх и отозваны их награды.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.11.2016, 17:16
  
Саакашвили решил уйти в отставку
21.09.2016, 16:06
  
Я не знаю, как такие люди, как Васильев вообще работают в футболе
21.09.2016, 15:44
  
Дмитрий Васильев, гендиректор «Актобе»: Мы будем добивать ся технического поражения «Астаны»
19.09.2016, 00:31
  
"Мы будем добиваться технического поражения "Астаны". Васильев ответил на слова тренера "Астаны"
18.09.2016, 23:49
  
"Определенные личности добились, чтобы Щеткин отказался играть против «Астаны" - тренер "Актобе"
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Нуротановец, давший $ 20 000 для устройства дочерей, уволен из облздрава
Как магазины бытовой техники обманывают покупателей 3
​В декабре ожидаются аномальные снегопады
Умер экс-защитник сборной Казахстана по футболу
Питание могло стать причиной положительных допинг проб казахстанских спортсменов 1
Илья Ильин вернет олимпийские медали 1
Медицинские вузы в Казахстане могут отказаться от выпускников школ
Оказалось, что у "инвестора" из ЮКО денег нет 1
Адвокат Умарова: Среди жертв изнасилований есть и мужчины 1
Подпольный миллиардер заявил, что хочет подарить Назарбаеву 25 миллиардов евро 3