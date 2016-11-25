Как магазины бытовой техники обманывают покупателей

По схемам развода покупателей магазины техники обходят даже супермаркеты с их обвесами, лживыми ценниками и просроченными продуктами.

Как и любые продавцы, магазины техники используют всевозможные уловки, чтобы привлечь покупателя и заработать на нём как можно больше денег. На что идут ритейлеры, занимающиеся продажей чайников и смартфонов, пишет АиФ.ru.

Фиктивные распродажи

В плане скидок магазины техники мало чем отличаются от своих собратьев по потребительскому рынку: объявляя распродажу, они выбирают непопулярные модели, от которых пора избавляться. Бывает, что незадолго до распродажи ритейлер увеличивает стоимость этих товаров, чтобы потом перечеркнуть старую цену и продать по «новой»: за ту сумму, которую микроволновка или чайник стоили раньше.

Сколько раз продавцы попадались на этой схеме, но практику фиктивных распродаж продолжают и по сей день: окрылённые снижением цен покупатели по-прежнему бросаются приобретать залежавшуюся технику.

Беспроцентная рассрочка только в рекламе

Чуть ли не в каждом рекламном ролике магазины техники обещают своим покупателям беспроцентную рассрочку. Приобретение крупной бытовой техники или гаджета последней модели - удовольствие недешёвое. Для многих потребителей покупка в рассрочку является единственно возможным способом приобрести новый холодильник или смартфон. Однако обещанная в рекламе беспроцентная рассрочка даётся единицам: если верить отзывам в интернете, большинство покупателей получают отказ в этой услуге. В результате уже настроившиеся на покупку граждане оформляют кредит у представителей банков, которых можно встретить в любом крупном магазине техники. Разумеется, ни о каких беспроцентных условиях речь уже не идёт. Банк не заинтересован в том, чтобы на его деньги Маша или Вася обзавелись комплектом бытовой техники, а потом ещё два года расплачивались за него безо всяких переплат.

Бесплатная доставка при соблюдении тысячи условий

Покупка крупногабаритной техники подразумевает её транспортировку до вашей квартиры/офиса/дачи службой доставки магазина. Чтобы привлечь покупателей, некоторые ритейлеры проводят акции по бесплатной доставке. На деле же, чтобы получить эту услугу, нужно соблюсти несколько условий: например, пункт назначения (квартира/офис/дача) должен располагаться, скажем, не дальше пяти километров от магазина. Причём об этом условии вы можете узнать, когда ваша покупка уже будет доставлена, и грузчики начнут требовать оплату. Кроме того, мало кто станет бесплатно доставлять вашу покупку в «пиковое» время: в выходные дни или вечером в будни. Скорее всего, вам предложат привезти товар днём в понедельник, из-за чего придётся отпрашиваться с работы или даже брать день за свой счет.

Купи смартфон, получи чехол в подарок

Ещё один трюк, на который идут продавцы техники, - это подарок за покупку. Презент предлагают или за дорогостоящий, или за залежавшийся товар. Мультиварки, ноутбуки, пылесосы по бросовым ценам купят и так.

Как правило, подарок за покупку носит символичный характер. Например, за смартфон стоимостью 30 тысяч рублей покупателю торжественно вручат чехол, красная цена которому в китайском интернет-магазине - сто рублей. Это как в известной рекламе: «Купи квартиру и получи бейсболку в подарок».

... или купон на скидку

Впрочем, чтобы получить бесплатный чехол за покупку смартфона, надо ещё постараться. Очень часто вместо реальных подарков магазины техники привлекают клиентов виртуальными: купонами на скидки. Чтобы их получить, нужно совершить крупную покупку (или приобрести тот самый залежавшийся товар). Хитрость купонов заключается в том, что: а) для получения заветной скидки покупатель может докупить лишних товаров, то есть потратить больше денег; б) имея на руках купон, покупатель с большой долей вероятности вернётся в магазин, чтобы снова потратить там деньги; в) очень часто действие купона распространяется на определённые группы товаров (и не факт, что именно они понадобятся нашему герою) и оплатить ими можно не более трети от стоимости техники.

Скидки только при оплате онлайн

Крупные и не очень продавцы техники уже давно обзавелись своими интернет-магазинами, где покупателей также подстерегают опасности развода. Корреспондент столкнулась со следующим случаем: один магазин техники и товаров для дома сделал хорошую скидку на холодильник, но приобрести его по этой цене можно только при условии онлайн-оплаты на сайте. Проще говоря, утром деньги - вечером стулья, вернее, холодильник. Почитав отзывы о работе этого магазина, корреспондент выяснила, что после того, как товар оплачен, холодильники, кондиционеры и утюги вдруг заканчиваются на складе, и когда они там появятся вновь, неизвестно. Естественно, что никакой техники с огромным дисконтом потребители не получают, а вот возврат переведённых средств отнимает у них немало времени и нервов.

Гарантийные сертификаты - деньги на ветер

Наверняка в магазине техники вам хотя бы раз предлагали продлить гарантию на вашу покупку, купив специальный сертификат. Однако если вам не повезло, и вы купили вещь с дефектом, он обязательно себя проявит в течение года: срока, на который обычно распространяется гарантия производителя.