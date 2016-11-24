Питание могло стать причиной положительных допинг проб казахстанских спортсменов

Олимпийцы вынуждены вернуть завоеванные медали.

По мнению вице-министра культуры и спорта Казахстана Сакена Мусайбекова, запрещенные препараты в организм спортсменов могли попасть через спортивное питание или добавки, сообщает Zakon.kz.

«Илья Ильин не говорит, что у него был допинг. Вы знаете, вас интересует только Илья Ильин - он наш великий герой, но у нас много спортсменов там пострадало, в 2008 г. у нас сдавались пробы. Наши спортсмены были чисты, в Пекине, в Лондоне сдавались пробы - наши спортсмены были чисты. Но в 2013 г. появилась новая методика определения запрещенных препаратов, находящиеся в крови, в организме спортсменов. К сожалению, я не знаю, с чем попало, но я грешу на то, что это либо спортивное питание, либо спортивные добавки. В то время, в 20008-2012 г.г. это определить не смогли, но новые технологии, вы же понимаете, новые методы исследования и получилось, что эти препараты оказались в крови наших спортсменов», - уточнил С. Мусайбеков.

Напомним, что в отношении тяжелоатлетов, участвовавших в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, а также Ильи Ильина, Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о дисквалификации и на данный момент аннулированы результаты спортсменов на Играх и отозваны их награды.