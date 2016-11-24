Питание могло стать причиной положительных допинг проб казахстанских спортсменов

Автор:
Питание могло стать причиной положительных допинг проб казахстанских спортсменов

Олимпийцы вынуждены вернуть завоеванные медали.

По мнению вице-министра культуры и спорта Казахстана Сакена Мусайбекова, запрещенные препараты в организм спортсменов могли попасть через спортивное питание или добавки, сообщает Zakon.kz.

«Илья Ильин не говорит, что у него был допинг. Вы знаете, вас интересует только Илья Ильин - он наш великий герой, но у нас много спортсменов там пострадало, в 2008 г. у нас сдавались пробы. Наши спортсмены были чисты, в Пекине, в Лондоне сдавались пробы - наши спортсмены были чисты. Но в 2013 г. появилась новая методика определения запрещенных препаратов, находящиеся в крови, в организме спортсменов. К сожалению, я не знаю, с чем попало, но я грешу на то, что это либо спортивное питание, либо спортивные добавки. В то время, в 20008-2012 г.г. это определить не смогли, но новые технологии, вы же понимаете, новые методы исследования и получилось, что эти препараты оказались в крови наших спортсменов», - уточнил С. Мусайбеков.

Напомним, что в отношении тяжелоатлетов, участвовавших в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, а также Ильи Ильина, Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о дисквалификации и на данный момент аннулированы результаты спортсменов на Играх и отозваны их награды.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.10.2016, 16:19
  
Спортивная бабушка из Атырау стала звездой Интернета
23.09.2016, 15:45
  
24 сентября в Актобе будут перекрыты центральные улицы
22.09.2016, 14:26
  
​24 сентября в Актобе пройдет спортивный марафон 3
19.09.2016, 10:36
  
Сборная Казахстана заняла 58-е место в медальном зачете Паралимпийских игр
14.09.2016, 22:04
  
WADA разрешало принимать запрещенные препараты американским спортсменам 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Илья Ильин вернет олимпийские медали
Медицинские вузы в Казахстане могут отказаться от выпускников школ
Оказалось, что у "инвестора" из ЮКО денег нет 1
Адвокат Умарова: Среди жертв изнасилований есть и мужчины 1
Подпольный миллиардер заявил, что хочет подарить Назарбаеву 25 миллиардов евро 2
В РК детей предложили отстранить от соцсетей 1
В Алматы презентовали книгу Назарбаева со шрифтом для незрячих
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку
Глава облспорта Маханов ушел с должности