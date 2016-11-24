Илья Ильин вернет олимпийские медали

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Илья Ильин вернет олимпийские медали

По словам спортсмена, судьба пекинской медали определена, однако обладатель золотой медали с Олимпиады в Лондоне пока еще остается неизвестным.

После официального уведомления Международного Олимпийского комитета о примененных санкциях сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций свое первое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин. Спортсмен сообщил Zakon.kz что вернет все полученные им на Олимпиадах медали.

Спортсмен сообщил о своей готовности вернуть все награды, медали, которые он выиграл на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Золотую медаль с Олимпиады в Пекине он намерен при личной встрече вернуть своему близкому другу и товарищу Шимону Колецкому, занявшему второе место на Олимпиаде.

«Многие спортсмены высказываются о том, что не вернут свои честно заслуженные награды. Закон есть закон. Я не могу держать Пекинскую медаль у себя и не отдать ее Шимону Колецкому, который занял второе место. Он мой близкий друг, а дружба – это высокое понятие для меня. Я поеду к нему в гости и лично вручу ему медаль» - сказал журналистам двукратный чемпион.

По словам спортсмена, судьба пекинской медали определена, однако обладатель золотой медали с Олимпиады в Лондоне пока еще остается неизвестным.

«Я не знаю кому отдавать Лондонскую медаль, так как все спортсмены до 9 места были замешены в допинг-скандале. А спортсмен, занявший десятое место, и вовсе не проходил допинг-контроль. Когда будет определено имя обладателя медали, к большому своему сожалению, я вынужден буду вернуть и эту медаль» - сказал Илья Ильин.

Напомним, НОК РК получил официальное уведомление от Международного Олимпийского комитета о примененных санкциях в отношении казахстанского спортсмена Ильи Ильина, участника летних Олимпийских Игр 2008 и 2012 годов, в организме которого были выявлены следы запрещенных препаратов.

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