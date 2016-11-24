Медицинские вузы в Казахстане могут отказаться от выпускников школ

Казахстанские медицинские вузы изучают международный опыт.

В рамках модернизации системы образования казахстанские медицинские вузы изучают международный опыт. Один из примеров, который привлёк внимание отечественных специалистов, - принимать на учебу только выпускников медколледжей, передаёт МИА «Казинформ».

«Кадры решают все. Все реструктуризации и новые вопросы, касающиеся рационального использования ресурсов, зависят от того, какие кадры мы будем иметь (...) Эта модель включает отбор студентов. Мы должны решить, готовить ли в системе образования тех, кто будет более углублено изучать биологию и химию или же мы будем подбирать их из числа тех, которые завершают медицинские колледжи», - сказала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова в кулуарах международной конференции по вопросам партнёрства казахстанских и отечественных вузов.

Для создания наилучшей модели медицинского образования шесть отечественных университетов привлекли шесть международных университетов, входящих в топ-500. Среди них два американских и четыре европейских. Представители иностранных вузов провели исследование и сегодня дали первые предварительные результаты.

«Каждый университет должен иметь свою клиническую базу. (...) Нужно определить, сколько часов студенты, обучающиеся на врача, должны быть на практике, чтобы завтра прийти готовыми специалистами. Третье - студент должен быть вовлечен в научно-исследовательскую работу, чтобы он мог внедрять новые технологии или вести конкретные исследовательские работы. На основе сегодняшней встречи мы должны выбрать свою модель развития системы образования в здравоохранении», - добавила она.

Стратегические вузы-партнёры: Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова и Дюкский университет(США), Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова и Познаньский медицинский университет им. К. Марцинковского (Польша), Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия и Гданьский медицинский университет (Польша), Карагандинский государственный медицинский университет и Лунднский университет (Швеция), государственный медицинский университет города Семей и Сент-Луисский университет (США), Медицинский университет Астана и университет Ла Сапиенца (Италия).