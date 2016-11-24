Оказалось, что у "инвестора" из ЮКО денег нет

У подпольного мецената, который обещал вложить 25 миллиардов евро в экономику Казахстана, денег пока нет. Об этом он сообщил Tengrinews.kz.
Во время общественного приема у акима ЮКО Байбек Шымырбаев из Байдибекского района ЮКО уверял, что обладает суммой ни много, ни мало в 25 миллиардов евро, двадцать из них Шымырбаев обещал подарить лично президенту Нурсултану Назарбаеву, но только при личной встрече, а остальные пять миллиардов пустить на развитие ЮКО. По словам подпольного миллиардера, он уже выделил десять миллиардов евро Бауыржану Байбеку на развитие Алматы.
Сейчас Байбек Шымырбаев находится в Шымкенте и планирует открывать дело, по словам мужчины предложения о сотрудничестве поступают из разных регионов страны.
"Денег у меня пока на руках нет, вы поймите, я являюсь гарантом во многих международных банках мира, и эти инвестиции идут оттуда, а именно из Америки. Я являюсь финансовым директором крупной компании, и вот хочу подарить 20 миллиардов евро нашему Президенту, а пять уже хочу акиму ЮКО. Но сейчас трудности только в том, что наши банки не могут меня обслужить, так как с крупными суммами не могут работать. Я планирую сам строить 20 школ, 20 поликлиник, 10 онко-клиник, 30 школ в ЮКО. (....) Многие меня воспринимают несерьезно. А зря, я слов на ветер не кидаю, как другие я денег не ворую, а планирую наоборот вложить, - заявил подпольный миллиардер Байбек Шымырбаев.
Новость о неожиданном появлении подпольного миллиардера из Байдибеского района ЮКО, вызвала бурную реакцию в Сети, многие ждали ответа акима области. В пресс-службе акима ЮКО о подпольном миллиардере знают, но серьезно к этому никто не относится. Аким области Жансейт Туймебаев во время встречи с Байбеком Шымырбаевым предложил встретиться еще раз и обсудить шаги дальнейшей работы, но сроки Шымырбаев пока не назначал, и к акиму на встречу больше не записывался, -пояснили в пресс-службе акима ЮКО.
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