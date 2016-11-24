Оказалось, что у "инвестора" из ЮКО денег нет

У подпольного мецената, который обещал вложить 25 миллиардов евро в экономику Казахстана, денег пока нет. Об этом он сообщил Tengrinews.kz.

Во время общественного приема у акима ЮКО Байбек Шымырбаев из Байдибекского района ЮКО уверял, что обладает суммой ни много, ни мало в 25 миллиардов евро, двадцать из них Шымырбаев обещал подарить лично президенту Нурсултану Назарбаеву, но только при личной встрече, а остальные пять миллиардов пустить на развитие ЮКО. По словам подпольного миллиардера, он уже выделил десять миллиардов евро Бауыржану Байбеку на развитие Алматы.