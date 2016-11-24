Адвокат Умарова: Среди жертв изнасилований есть и мужчины

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Адвокат Умарова: Среди жертв изнасилований есть и мужчины

Адвокат Айман Умарова рассказала об участившихся обращениях жертв сексуального насилия, передает ИА«NewTimes.kz».

На круглом столе, посвященном международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин, Айман Умарова рассказала о своей собственной практике работы с жертвами сексуального насилия.

«До Жибек количества обращений не было такого. Были дела, в год одно-два. Жибек Мусинова - это первая девушка, воспитанная в казахских традициях, которая открыто заговорила об изнасиловании, о групповом изнасиловании. Общество стало к этому менять свое отношение. Однозначно, жертвы были всегда, но об этом открыто не говорили. И когда люди начали понимать, что нужно говорить об этом, сразу начало обращаться много людей. До этого у меня было пять дел по изнасилованию, теперь - девять, которые уже действующие. И это не говоря о тех людях, которых изнасиловали, которые пишут, но не хотят пока говорить об этом. К слову, это не только женщины, есть даже мужчины. Есть мужчины, которые изнасилованы в учреждениях. Очень важно для потерпевшего, чтобы лицо, которое изнасиловало, было наказано», - сообщила адвокат.

Умарова также выступила с заявлением о необходимости запрета на примирение сторон в делах по изнасилованию на законодательном уровне.

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