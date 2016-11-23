В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку

Автор:
В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку

Фото: moirody.ru

Врачи Павлодарского областного кардиологического центра успешно прооперировали трехмесячную недоношенную 900-граммовую девочку, передает pavlodarnews.kz.

Как отмечает заведующий отделением врожденных пороков сердца Павлодарского областного кардиологического центра Тимур Райимханов, обычно хирурги не берутся за такое, но малышке требовалась срочная операция.

"Девочка родилась на 24 неделе беременности 6 августа. Обычно хирурги не рискуют оперировать таких маленьких деток, стараются их лечить медикаметозно, так как все крошечное, есть риск повреждения, кровотечения. Но наша малышка три месяца провела в палате искусственной вентиляции легких, с аппарата не снималась, не было никакой динамики, в весе не прибавляла. Для поправки ей срочно нужно было закрыть артериальный проток, требовалась операция", - сказал Тимур Райимханов.

Как рассказал врач, операция прошла более чем успешно - девочку сняли с аппарата искусственного дыхания, за две недели она поправилась до 1 кг 200 г.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.11.2016, 17:53
  
Прощание с Викой Мининой пройдет 24 ноября в Актау
23.11.2016, 09:42
  
Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов 3
23.11.2016, 09:32
  
День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК 2
22.11.2016, 14:57
  
​Родным 6-летней Вики из Актау помогут с транспортировкой тела 1
22.11.2016, 14:37
  
Учительница за 10 тысяч долларов хотела продать на органы 13-летнюю девочку 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Глава облспорта Маханов ушел с должности
Производителей хлеба в Актобе накажут за высокие цены 2
​Более 30 тысяч земельных участков под ИЖС получат актюбинцы до 2018 года 2
Казахстан занял 3 место в рейтинге развития информационных технологий среди стран СНГ
Илья Ильин лишился олимпийских медалей 2
Загипа Балиева высказалась за смертную казнь для педофилов 3
День смерти 6-летней Вики из Актау предлагают сделать Днем борьбы с педофилией в РК 2
В ЕНТ будет несколько правильных вариантов ответов на вопросы 1
Житель Мангистауской области нашел клад с золотом
​Родным 6-летней Вики из Актау помогут с транспортировкой тела 1