В Павлодаре прооперировали 900-граммовую девочку

Фото: moirody.ru

Врачи Павлодарского областного кардиологического центра успешно прооперировали трехмесячную недоношенную 900-граммовую девочку, передает pavlodarnews.kz.

Как отмечает заведующий отделением врожденных пороков сердца Павлодарского областного кардиологического центра Тимур Райимханов, обычно хирурги не берутся за такое, но малышке требовалась срочная операция.

"Девочка родилась на 24 неделе беременности 6 августа. Обычно хирурги не рискуют оперировать таких маленьких деток, стараются их лечить медикаметозно, так как все крошечное, есть риск повреждения, кровотечения. Но наша малышка три месяца провела в палате искусственной вентиляции легких, с аппарата не снималась, не было никакой динамики, в весе не прибавляла. Для поправки ей срочно нужно было закрыть артериальный проток, требовалась операция", - сказал Тимур Райимханов.

Как рассказал врач, операция прошла более чем успешно - девочку сняли с аппарата искусственного дыхания, за две недели она поправилась до 1 кг 200 г.