​Более 30 тысяч земельных участков под ИЖС получат актюбинцы до 2018 года

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​Более 30 тысяч земельных участков под ИЖС получат актюбинцы до 2018 года

Об этом на пресс-конференции в информационном центре «Актобе акпарат» сообщил руководитель управления земельных отношений Актюбинской области Кабай Сарсенгалиев.

По предварительным итогам 2016 года, в Актюбинской области под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 6 167 земельных участков. Отметим, что за предыдущие шесть лет всего было выдано 5116 участков.

Свыше 31 тыс земельных участков под ИЖС будет выдано до 2018 года в Актюбинской области.

- В целях увеличения количества предоставленных по ИЖС земельных участков запланировано выделить и обеспечить инфраструктурой в 2017 году - 14 886, 2018 году - 16 524 земельных участков, - рассказал Сарсенгалиев.

Руководитель управления также остановился на вопросе рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, за последние пять лет в регионе выявлено 1 698,8 тыс. га. неиспользуемых земель, которые, путем досрочного расторжения договоров, были возвращены в госсобственность и перераспределены в хозяйственный оборот.

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