Казахстан занял 3 место в рейтинге развития информационных технологий среди стран СНГ

22 ноября международный союз электросвязи (МСЭ) опубликовал доклад с новыми данными по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), передает Центр новостей ООН.

В первую пятерку списка из 175 стран вошли Республика Корея, Исландия, Дания, Швейцария и Великобритания.

Среди стран СНГ Казахстан занимает третье место, расположившись на 52-ой позиции глобального рейтинга. Беларусь лидирует - у нее 31 строчка, Россия на втором - 43 строчка рейтинга.

В докладе говорится, что к концу 2016 года 95 процентов населения земного шара охвачены сигналами подвижной сотовой связи. Более 47 процентов жителей планеты уже подключены к Интернету. Больше половины населения Земли - 3,9 млрд человек - не пользуются интернетом.

«Высокие цены, плохое качество услуг и другие барьеры представляют собой серьезное препятствие для вхождения большего числа людей в цифровой мир», - констатируют эксперты МСЭ, подчеркивая, что «офлайн остаются 3,9 млрд человек, и среди них непропорционально много женщин, пожилых, людей с низким образованием и доходами, сельских жителей».

По мнению экспертов, одного лишь доступа к интернету недостаточно: политикам следует решать проблему преодоления социально-экономического неравенства, чтобы «помочь людям приобретать навыки, необходимые для использования преимуществ интернета».

Что касается мобильной связи, то среди людей в возрасте от 15 до 74 лет ею пользуются сейчас 85% населения планеты.

В докладе МСЭ говорится, что различия между странами СНГ с наиболее высокими и наиболее низкими показателями были наименьшими из всех регионов мира. Почти все страны постсоветского пространства попали в верхнюю половину общемирового рейтинга.

В списке развития информационно-коммуникационных технологий в регионе по-прежнему лидирует Беларусь. Она занимает 31-е место в глобальном рейтинге, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Россия - на 43-й позиции, Казахстан - на 52-й, Азербайджан - на 55-й позиции и Армения - на 71-й. Молдова заняла в списке 68-е место, Грузия 72-е и Украина - 76-е. Узбекистан оказался на 110-й позиции, а Кыргызстан - на 113-й.