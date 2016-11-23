Илья Ильин лишился олимпийских медалей

МОК отобрал золотые медали с игр 2008 года в Пекине и игр 2012 года в Лондоне.

НОК РК получил официальное уведомление от Международного Олимпийского комитета о примененных санкциях в отношении казахстанского спортсмена Ильи Ильина, участника летних Олимпийских Игр 2008 и 2012 годов, в организме которого были выявлены следы запрещенных препаратов, сообщает Zakon.kz.

"Согласно решению дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета, по результатам дополнительного исследования проб «А» и «В» казахстанский тяжелоатлет, победитель летних Олимпийских Игр 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 кг Илья Ильин дисквалифицирован с прошедших Игр 2008 г. и 2012 г., его результаты аннулированы и отозваны награды", - говорится в сообщении НОК.

Решение о сроке дисквалификации будет приниматься Международной федерацией тяжелой атлетики IWF.

Отметим, что политика «нулевой толерантности» в вопросах применения допинга, защита принципов честной борьбы и «чистых» спортсменов являются одними из главных приоритетов, как для Международного Олимпийского комитета, так и для Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, который будучи единственной признанной МОК организацией на территории нашей страны, признает Олимпийскую хартию и Всемирный антидопинговый Кодекс, а также является участником мирового антидопингового движения.